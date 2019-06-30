أبوظبي تستضيف معرضي «يوروتير» و«سيال» خلال سبتمبر وديسمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن انطلاق حدثين عالميين رئيسيين في أبوظبي نهاية العام الجاري، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة، لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني والإقليمي. حيث تشهد الفترة من 2 الى 4 سبتمبر المقبل تنظيم النسخة الأولى من معرض يوروتير الشرق الأوسط، المعرض التجاري العالمي المتخصص في مجال إدارة وتطوير الإنتاج الحيواني، كما تستضيف أبوظبي في الفترة من 9 إلى 11من ديسمبر، فعاليات النسخة العاشرة لمعرض سيال الشرق الأوسط- الحدث التجاري المتخصص والأسرع نمواً على مستوى المنطقة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة- ومعرض أبوظبي الدولي للتمور بنسخته الخامسة.