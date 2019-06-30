اجتماع أبوظبي للمناخ ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

سعياً لإبراز الدور الحثيث والجهود المستدامة التي تبذلها دولة الإمارات في التصدي للتغير المناخي، تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي، أعمال اجتماع أبوظبي للمناخ، الذي تستضيفه الدولة، ممثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في الأمين العام أنطونيو غوتيرس، بمشاركة ما يزيد على 1000 من الوزراء والمسؤولين والممثلين رفيعي المستوى، ولفيف من صناع القرار والسياسيين والمختصين، والخبراء العالميين في أبوظبي، ويأتي هذا الاجتماع، بهدف التحضير المتكامل لقمة الأمم المتحدة للمناخ، التي ستعقد في نيويورك سبتمبر المقبل.

وكخطوة ريادية في دمج الشباب بقضايا المناخ وتأثيراتها، سوف يتم التعاون مع 500 من الشباب وطلبة المدارس في الدولة، للمشاركة في الاجتماع، والاستماع للمناقشات الدولية، إذ تمثل مشاركة الشباب أولوية على جدول أعمال الاجتماع. ويشارك عدد من مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع والخاص في الإمارات في الاجتماع، من أجل إبراز ريادة الإمارات في هذا المجال، بعد أن قطعت الدولة شوطاً مهماً ومميزاً خلال 48 سنة، في التوازن الدائم بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. وتضم قائمة المتحدثين الرئيسين في الاجتماع، إلى جانب أنطونيو غوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وجياثما ويكراماناياكي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب.