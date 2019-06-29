محمد بن راشد: نسخة استثنائية من القمة العالمية للحكومات خلال إكسبو 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بإطلاق نسخة استثنائية من القمة العالمية للحكومات خلال إكسبو 2020 في ٢٢ نوفمبر العام القادم والتي ستمثل المحور الفكري للحدث العالمي.

وقال سموه: وجهنا بتوحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع إكسبو ٢٠٢٠ لإطلاق نسخة استثنائية من القمة خلال إكسبو ..."قمة إكسبو العالمية للحكومات ٢٠٢٠" في ٢٢ نوفمبر العام القادم ستمثل المحور الفكري للحدث العالمي .. بحضور ١٠ آلاف مسئول حكومي وخبير دولي و٣٠ منظمة عالمية.

وأضاف سموه: 2020 سيكون عاماً مختلفاً لأن دولة الإمارات ستكون محطة رئيسية في أجندة أكثر من 190 دولة في العالم.. سيكون لدينا إكسبو استثنائي.. وقمة حكومية استثنائية.. وسنستضيف العالم لنتحدث عن المستقبل.

#محمد_بن_راشد: وجهنا بتوحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع إكسبو ٢٠٢٠ لإطلاق نسخة استثنائية من القمة خلال إكسبو ..."قمة إكسبو العالمية للحكومات ٢٠٢٠" في ٢٢ نوفمبر العام القادم ستمثل المحور الفكري للحدث العالمي .. بحضور ١٠ آلاف مسئول حكومي وخبير دولي و٣٠ منظمة عالمية.@HHShkMohd pic.twitter.com/ZKtZZ8fpYH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 29, 2019