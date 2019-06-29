طفلة مواطنة تطلق ابتكارين لخدمة المجتمع وأصحاب الهمم

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

هي طفلة لكنها مختلفة، وسر تميزها أنها مُبتكرة. تلك هي مهرة حمود الدرعي الطالبة الإماراتية بمدرسة الجود للتعليم الأساسي في منطقة العين الخضراء بالعين، التي أطلقت ابتكارين لخدمة المجتمع: أحدهما نظام إلكتروني يستخدم في الحافلات، أطلقت عليه اسم «حافلتنا بأمان»، إضافة إلى ابتكار آخر عبارة عن مغسلة متنقلة تستهدف كبار السن وأصحاب الهمم والمرضى.

وتحرص الدرعي وبتشجيع كبير من والدتها على المشاركة في شتى معارض الابتكار بهدف عرض ابتكاراتها التي تفيد شتى شرائح المجتمع، وترى على الرغم من صغر سنها أن معارض الابتكار تشجعها على تقديم أفكار جديدة، وتغرس روح التنافس بينها وبين زميلاتها الطالبات.

تقول مهرة: «وُجهت لي العديد من الأسئلة حول مميزات ابتكاري للنظام الإلكتروني الذي يستخدم في الحافلات، حيث أطلقت عليه اسم «حافلتنا بأمان»، وأجبتهم بأنه يضيف معياراً ذكياً لضمان سلامة الطلبة في الحافلات المدرسية.

ولفتت إلى أن الابتكار الآخر عبارة عن مغسلة متنقلة، وأشرفت عليه المعلمة بثينة حمد الشامسي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ــ طفلة مواطنة تطلق ابتكاري «حافلتنا بأمان» و«المغسلة المتنقلة»