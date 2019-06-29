«التوطين» تطلق مسرّعات جديدة لتوظيف المواطنين الشهر المقبل

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

تستعد وزارة الموارد البشرية والتوطين، الشهر المقبل، لإطلاق مسرعات جديدة لتوظيف المواطنين، وذلك ضمن مبادراتها وبرامجها.

وأشار معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إلى أن تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية استراتيجية مستهدفة يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة، التي تطبق منهجية واضحة في هذا الإطار، تستند إلى عدة مرتكزات، من أهمها تطوير الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل هذه القطاعات والشركات العاملة فيها، وهو الأمر الذي من شأنه توحيد الجهود وتكامل الأدوار، وتعزيز مسيرة التوطين.

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