حاكم عجمان يعزي في وفاة زوجة عبد الله الشرفاء

المصدر: عجمان - وام

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء إلى عبد الله أمين الشرفاء المستشار بديوان صاحب السمو حاكم عجمان، في وفاة المغفور لها زوجته، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة مشيرف.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه.. الشيخ عبد العزيز بن حميد بن راشد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، والشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا، والشيخ صقر بن حميد النعيمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حميد القطامي رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وسعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي أحمد حميد الطاير، وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير التشريفات بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وكبار المسؤولين ورؤساء الدوائر الحكومية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان والشيوخ والمعزون عن خالص عزائهم ومواساتهم.. داعين الله العلى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

الجنازة

وكان عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين وجموع المواطنين والمقيمين، قد أدوا عقب صلاة الجمعة في مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة مشيرف، صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها حليمة عيد خصيف زوجة عبد الله أمين الشرفاء التي وافتها المنية أمس.

وأدى صلاة الجنازة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ.

وقد شيع جثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير في مقبرة الجرف.

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيوخ والمسؤولون والمعزون واجب العزاء والمواساة إلى عبد الله أمين الشرفاء زوج الفقيدة وآل الشرفاء الكرام، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.