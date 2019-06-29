أحمد السويدي وسعيد بن محمد والشيوخ يحضرون أفراح العتيبة بالعين

المصدر: العين - وام

حضر معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس حفل الاستقبال الذي أقامه محمد جمعة محمد العتيبة بمناسبة زفاف نجله مبارك إلى كريمة عبدالله جمعه محمد العتيبة. كما حضر الحفل -الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين- الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وجمع من المهنئين. تخلل الحفل مشاركة الفرق الشعبية والتراثية.