شرطة دبي تنظّم ورشة تطبيقات جهاز التصوير ثلاثي الأبعاد في مسرح الجريمة

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة التدريب والتطوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، ورشة عمل لتطبيقات جهاز التصوير ثلاثي الأبعاد في مسرح الجريمة، لأكثر من 70 مشاركاً من الخبراء العاملين في الأدلة الجنائية بشرطة دبي، ومن شرطة عجمان، وطلاب متخصصين بدراسة العلوم الجنائية من جامعات الدولة، وذلك بحضور العميد خبير أول أحمد مطر المهيري، نائب المدير العام لشؤون الإدارة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، والعقيد بدران سعيد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، والعقيد محمد عتيق ثاني، مدير إدارة تخطيط التدريب بالإدارة العامة للتدريب، ومديري الإدارات الفرعية وعدد من الضباط.

وقال العميد خبير أول أحمد المهيري: إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، تعمل على تطوير العاملين فيها بشكل مستمر، عبر البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات التي تنمي من معارفهم ومهاراتهم، وتعرفهم على أحدث الأجهزة والتقنيات والممارسات العالمية في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

وأضاف أن هذه الورشة عقدت مع شركة SAT، وهي شركة متخصصة في مجال الأجهزة والتقنيات الخاصة بالأدلة الجنائية، وتهدف لتعريف المشاركين بأفضل الممارسات، وطريقة استخدام جهاز FARO، والخاص بالتصوير عالي الدقة وثلاثي الأبعاد لمسرح الجريمة، وخاصة جرائم الحرائق، أو السقوط من المباني والجسور والأماكن المرتفعة، والحوادث المرورية.

وأوضح أن الورشة التي قدمها خبراء من بريطانيا وألمانيا استعرضت أهم القضايا بالمجال، وأفضل الاستخدامات لهذا الجهاز، وطرق توثيق مسارح الجريمة.