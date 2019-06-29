مركز شرطة البرشاء يكرّم المتعاونين والمشاركين في المبادرات والفعاليات

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد عبد الرحمن بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي، تكريم المركز للمتعاونين والمشاركين في المبادرات والأنشطة والفعاليات التي يتم تنظيمها من قبل مركز شرطة البرشاء، والشركاء الداعمين، والجمهور المتعاون، وذلك بحضور عدد من رؤساء الأقسام والضباط، ومرتب المركز.

وقال بن شفيع: إن شرطة دبي بشكل عام، ومراكز الشرطة على وجه الخصوص، تحرص على إشراك المؤسسات الحكومية والخاصة والجمهور في الأنشطة التي يتم تنظيمها في مناطق الاختصاص للمركز، وإن مركز شرطة البرشاء يتواصل مع كافة الجهات ومع الجمهور، ليكون شريكاً فاعلاً وجنباً إلى جنب القطاع الشرطي.

وسلم بن شفيع شهادات التقدير للمتعاونين في المفقودات في الفنادق، والمشاركين في مبادرة «أمن المدارس» ومركز شرطة دبي الذكي «SPS».