117 دورة توعوية ومهنية لـ«إسعاف دبي» في 3 أشهر

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 117 دورة توعوية ومهنية خلال الربع الأول من العام الجاري، 57 دورة إسعافية توعوية، إضافة إلى 60 دورة تدريبية مهنية استفاد منها العديد من المعنيين في القطاعين العام والخاص، فيما بلغ عدد الدورات التي نفذتها المؤسسة خلال العام 2018 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 423 دورة.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة: إن الدورات تهدف إلى صقل وتطوير مهارة وكفاءة العاملين في تلك الجهات على الإسعافات الأولية والمهنية المتخصصة حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح الدراي أن المؤسسة قامت بإنشاء قسم للتوعية المجتمعية يختص بتدريب جميع أفراد وشرائح فئات المجتمع وتثقيفهم إسعافياً على جميع أنواع الإصابات والأمراض باستخدام مختلف البرامج التوعوية كالمحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتنظيم دورات تدريبية وورش العمل وأنشطة مختلفة من شأنها تثقيف وتوعية الجمهور في مجال الإسعافات الأولية، وإعداد الخطط والبرامج التدريبية المناسبة لأفراد المجتمع عن الإسعافات الأولية، والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تعنى بالصحة والسلامة المهنية بشكل عام وبالإسعافات الأولية بشكل خاص، وإقامة الحملات التوعوية المتعلقة بالعمل الإسعافي والإسعافات الأولية.

مستفيدون

وقال خليفة الدراي: إن الدورات التوعوية الإسعافية استفادت منها سيركو وديوا ومترو دبي وشرطة دبي ومنطقة جبل علي ومؤسسة صناعات الأسمنت والصخور وشرطة دبي وأمن المواصلات وأصحاب الهمم بمؤسسة ديوا وتحريات شرطة دبي، إضافة إلى سائقي المؤسسة، لافتاً إلى أن عدد الحضور الخارجيين وصل إلى 35 متدرباً خارجياً إضافة إلى 19 متدرباً داخلياً من المؤسسة.

وقال إن الدورات التدريبية المهنية وصلت إلى 60 دورة استفاد منها أفراد خارجيون من مقدمي الرعاية الصحية وفنيي الطب الطارئ ومسعفي المؤسسة حيث وصل عدد الحضور من خارج المؤسسة 3 مقابل 712 متدرباً من داخل المؤسسة.

وأوضح أن عدد الدورات التدريبية الإسعافية التي نظمتها المؤسسة خلال العام الماضي وصل إلى 167 دورة تدريبية مقابل 149 دورة مهنية، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من الدورات الإسعافية التوعوية وصل إلى 2518 من خارج المؤسسة من شرطة دبي ومحاكم دبي وديوا والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والأمانة العامة للمجلس التنفيذي والهيئة الاتحادية للموارد البشرية وبلدية وجمارك دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري ودبي للإعلام ومجلس الشباب سيركو وشركة اينوك ومطار الشارقة الدولي وطيران الإمارات وفريق سفراء الخير ونادي دبي لأصحاب الهمم ونادي شباب أهلي دبي وهيئة تنظيم الاتصالات وشركة دانس منسقي فعاليات مدهش وموظفي وسائقي المؤسسة.

وبين أن عدد الدورات التدريبية المهنية العام الماضي وصل إلى 149 دورة شملت أفراداً خارجيين من مقدمي الرعاية الصحية وفنيي الطب الطارئ ومسعفي المؤسسة.

وأوضح أن الدورات التدريبية التوعوية بقسم التوعية المجتمعية تعقد بالمقر الرئيسي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الورسان 3 ، ويمكن كذلك أن تقدم بمقر الجهة المستفيدة الطالبة للدورة التدريبية في حالة وجود مكان مناسب، وتبلغ تكاليف الخدمة حسب موقع المؤسسة دورة الإسعافات الأولية المتقدمة (باللغة الانجليزية ) 750 درهماً، ودورة الإسعافات الأولية الطارئة (باللغة العربية أو الانجليزية) 400 درهم، ودورة الإسعافات الأولية للأطفال (باللغة الانجليزية) 450 درهماً ودورة الإسعافات الأولية في العمل (باللغة الانجليزية) 450 درهماً ودورة الإنعاش القلبي الرئوي (باللغة الانجليزية) 600 درهم.