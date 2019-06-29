تعزيز التعاون بين «دبي الدولية للقرآن» و«حمدان لإحياء التراث»

المصدر: دبي - البيان

بحث المستشار إبراهيم بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، مع عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أوجه التعاون والتنسيق في كل المجالات المشتركة بين الجانبين.

وتطرق اللقاء إلى التنسيق في مجال المواد الإعلامية والتلاوات القرآنية والمحاضرات وتسجيلات المصحف لتزويد إذاعة دبي للقرآن الكريم وإذاعة الأولى التابعتين لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وقدّم بوملحه شرحاً عن فعاليات وأنشطة الجائزة وفروعها المختلفة وأهميتها في المجتمع والفترة الزمنية التي أخذتها تلك الفعاليات حتى أصبحت من كبرى الجوائز والفعاليات عالمياً التي تختص بكتاب الله بفضل دعم ومتابعة أولياء الأمور ومباركتهم.

بدوره، كشف عبد الله حمدان بن دلموك عن المجالات والفعاليات والأنشطة المختلفة التي يقوم بها المركز خلال العام لخدمة التراث والأدب والثقافة الخاصة بدولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لحفظه وتوثيقه ورفده بالدراسات والبحوث.

حضر اللقاء أحمد الزاهد عضو اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، رئيس وحدة الإعلام، ومحمد علي الحمادي مدير تقنية المعلومات في الموارد البشرية بالجائزة، وشوقي أحمد الطاهر مقرر اللجنة المنظمة للجائزة، ومحمد علي بن حريز مدير مكتب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأكد اللقاء ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة لما فيه الخير وخدمة كتاب الله ودعم جائزة دبي للقرآن الأكبر محلياً وإقليمياً وعالمياً.