افتتاح خور أم القيوين أمام الصيادين المواطنين الاثنين المقبل

المصدر: أم القيوين ــ عصام الدين عوض

أكد جاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أنه سوف يتم افتتاح خور أم القيوين أمام حركة الصيادين المواطنين الاثنين المقبل بعد إغلاق دام 4 أشهر، وذلك بهدف تكاثر الأسماك بمختلف أنواعها وأشكالها من البياح والصافي والخباط والشعم، مبينا أن إغلاق الخور لم يؤثر في سوق السمك بالإمارة، علماً بأنه يعد الممول الرئيس له، لأن هناك خيارات عديدة للصيادين من أجل القيام بعملية الصيد داخل البحر عن طريق استخدام الشباك من 3 أميال وما فوق أو عن طريق الصيد بالخيط والقراقير، كما أنه من المتوقع أن تتزايد أعداد الأسماك بنسبة 90%، كما أن الإغلاق اسهم في الحد من الصيد الجائر للأسماك الصغيرة، بالإضافة إلى أنه يصب في مصلحة الصياد من الناحية الربحية بعد تكاثرها، حيث يشتهر الخور بالأسماك المحلية التي تنمو وتتكاثر.

آلية جديدة

وأضاف رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين أن هناك آلية تعاون جديدة بين الجمعية ولجنة تنظيم الصيد وبلدية أم القيوين ونقطة أمن الخور من أجل التنسيق لفتح الخور، وذلك من خلال إصدار البطاقات والتصاريح للصيادين، كما أن إدارة بلدية أم القيوين سوف تخصص موظفين لمتابعة الصيادين ومعاونتهم وإرشادهم وتذكيرهم بعدم الصيد الجائر.

تعاون

كما أن الخور سوف يتم افتتاحه من الثالثة ظهراً إلى السادسة صباحاً، حيث يسمح لهم الصيد بالشباك والقراقير، مبينا أن هناك تعاونا بين 4 جهات من أجل تنظيم حركة الصيد في الخور، كما أن افتتاح الخور سوف يؤدي الى انخفاض الأسعار خصوصا أسعار الصافي، والبياح، والشعم والشعري وخلافها من الأسماك المتوافرة في الخور، والتي تباع طازجة بنسبة 100% الأمر الذي جعل سوق أم القيوين للأسماك قبلة للزبائن من مختلف الإمارات المجاورة.