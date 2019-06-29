«طرق دبي» تنال الآيزو في الحوكمة المؤسسية لتقنية المعلومات

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو ISO-IEC 38500:2015 وهي معيار دولي للحوكمة المؤسسية لتقنية المعلومات، بناء على التدقيق الذي أجرته سيرتفيكيشن بارتنر جلوبال إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إصدار شهادات الجودة والمعايرة والتقييس العالمية، وتُعد الهيئة أول جهة في الدولة تحصل على هذه الشهادة، ما يعكس مستوى التطور الذي حققته في هذا الإطار.

وعبّر عبد العزيز الفلاحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، عن اعتزازه بهذه الشهادة التي تُمنح لأول مرة لجهة في الدولة، وأن نتائج التدقيق أثبتت قدرة منظومة حوكمة التقنيات في الهيئة على تلبية احتياجات وأهداف الهيئة، وتحديد مجالات التحسين المحتملة، حيث إنها تتواءم تماماً مع أهداف المعيار، مؤكداً أن الحصول على هذه الشهادة يعكس مدى التطوير الحاصل في هذا الإطار، والدور الريادي الذي تلعبه في هذا المجال الحيوي بما يدعم الغاية الاستراتيجية السابعة «تميز هيئة الطرق والمواصلات» عبر تحسين الحوكمة المؤسسية، مشيراً إلى أن حوكمة التقنيات يمكن تعريفها بأنها «العمليات التي تضمن الاستخدام الفعّال والمؤثر لتقنية المعلومات لإتاحة الفرصة للمؤسسة لتحقيق استراتيجيتها وأهدافها».

وأضاف الفلاحي: إن الهيئة تدرك تماماً أهمية حوكمة تقنية المعلومات بوصفها رأسمال رمزياً لا يقل أهمية عن رأس المال البشري والمالي، حيث أصبح العالم يستمد قوة اقتصاده من قوة معلوماته والسيطرة عليها وتسخيرها لتحقيق أهداف النمو والتطوير.