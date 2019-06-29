وفد شرطة عجمان يبحث التعاون مع الملحقية الشرطية بأستراليا

المصدر: عجمان - وام

زار وفد القيادة العامة لشرطة عجمان، الملحقية الشرطية لوزارة الداخلية في أستراليا برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، يرافقه العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام، والرائد خليل إبراهيم الحمادي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، وخبراء الاستراتيجية بشرطة عجمان، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين.

وكان في استقبال الوفد المقدم ماجد العامري رئيس الملحقية الشرطية، والرائد عبد العزيز الجنيبي مساعد الملحق الشرطي، رحبا خلالها بزيارة وفد شرطة عجمان للملحقية، وأشادا بحرص القيادة على تعزيز العلاقات الدولية وبحث التعاون في مختلف المجالات الشرطية والأمنية.