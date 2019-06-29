«الموارد البشرية والتوطين» تكرم متعامليها الإيجابيين من أصحاب الاقتراحات

المصدر: أبوظبي - وام

كرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مجموعة من متعامليها الإيجابيين من أصحاب الاقتراحات التي وردت إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة مع المتعاملين.

وقال أحمد آل ناصر مدير إدارة علاقات المتعاملين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن تكريم المتعاملين من أصحاب الاقتراحات يأتي ضمن برنامج متكامل تنفذه إدارة علاقات المتعاملين بشكل دوري لتطوير الخدمات، وذلك من خلال تلقي المقترحات من المتعاملين وعقد جلسات استماع دورية معهم، وذلك في إطار التواصل الفعال بين الوزارة والمتعاملين معها.

وأكد آل ناصر اهتمام الوزارة بكل ما يقدمه المتعامل من مقترحات تسهم في الارتقاء بخدماتها والتعامل معها باعتبارها فرصاً تطويرية حقيقية والاستفادة منها في عمليات التحسين المستمرة للخدمات بما يلبي توقعات واحتياجات المتعاملين وإسعادهم.

وأوضح أن الوزارة توفر لمتعامليها نظاماً متكاملاً لتقديم الاقتراحات والشكاوى متضمناً آليات وخطوات تمتاز بالسهولة واليسر، الأمر الذي يشجع المتعاملين على المشاركة، إلى جانب ضمان الحياد في تلقي تلك المقترحات والشكاوى وبما يمكن الفريق المعني من دراستها بشكل واف، ومن ثم تقييمها والاختيار الأنسب منها، ومدى مواءمتها مع الأنظمة المعمول بها في الوزارة.