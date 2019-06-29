«مدينة المعلومات» ترسم السعادة على وجوه مئات الأطفال في الإمارات

المصدر: دبي - وام

اختتمت مدينة المعلومات برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مع شريكها الاستراتيجي MTN مشروعها الثاني من مبادرة «سعادة» التي أطلقتها منذ عامين، حيث نفذت مع بعض الهيئات الحكومية خطتها التي تمكنت من خلالها إسعاد شريحة كبيرة من أفراد المجتمع والأطفال تحديداً من جنسيات مختلفة.

وللعام الثاني على التوالي واصلت مبادرة «سـعادة» تقديم المساعدة للأطفال اجتماعياً وتعليمياً وذلك من خلال المشاركة في تنفيذ ثلاثة محاور مهمة، حيث قدمت مدينة المعلومات خلال هذا الشهر 1000 حقيبة مدرسية مع مجموعة من مستلزمات القرطاسية الضرورية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وتسع سنوات كما قامت بدفع نسبة من الرسوم المدرسية لعدد 250 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى تقديم 1000 لاب توب حديث.

وقال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم: تهدف مبادرة «سعادة» إلى مشاركة القطاع الخاص في تفعيل نشاطات العمل المجتمعي وزيادة الوعي بأهمية التكاتف لدعم الأعمال الإنسانية، مشيراً إلى أن مدينة المعلومات تمكنت لأعوام طويلة من تحقيق نجاحات عدة في العمل المجتمعي والإنساني والارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية وبعض الجمعيات الخيرية بالدولة.

وأضاف: لن يقتصر نشاطنا على هذه المبادرة فحسب فنحن منذ انطلاقتنا كرسنا اهتمامنا بجيل المستقبل ورعايته وتلبية متطلباته التعليمية والصحية والترفيهية وسنتابع مشوارنا لتنفيذ المزيد من المشاريع الاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تعمل على تطوير مهارات الجيل الجديد لكي يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع يساعدون في بناء دولة الإمارات الحديثة والأكثر تطوراً.

وحازت مبادرة «سعادة» التي تنظمها مدينة المعلومات على ثناء كبار المسؤولين من هيئة المعرفة والتنمية البشرية والهيئات الحكومية وشبه الحكومية واهتمام عدد كبير من المؤسسات والجمعيات الخيرية والشركات المحلية والعالمية الراعية.

وتنظم مدينة المعلومات حفل اختتام نشاط مبادرة «سعادة» في فندق أتلنتيس بدبي سيتم تحديد موعده لاحقاً بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين والرعاة في كافة المجالات.