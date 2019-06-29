اللجنة النسائية في «كهرباء دبي» توفر برنامجاً رياضياً لموظفات الهيئة

المصدر: دبي-البيان

أبرمت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية مع صالة «سترونغ ليديز» للياقة البدنية، لتوفير برنامج رياضي متكامل لموظفات الهيئة على مدار عام كامل. وتم توقيع الاتفاقية بحضور فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، والسيدة مريم المر بن حريز المالك والمدير لصالة «سترونغ ليديز» للياقة البدنية.

يتم تنظيم البرنامج الرياضي للموظفات في مبنى الهيئة الرئيس ثلاثة أيام كل أسبوع بمشاركة أكثر من 30 موظفة في الحصة الواحدة، ويتولى مهام التدريب مدربات مؤهلات ومعتمدات على قدر من الخبرة والاحترافية في هذا المجال.

وقالت فاطمة محمد الجوكر: «تعكس هذه المبادرة حرص الهيئة على تشجيع الموظفات لأن تكون الرياضة جزءاً من حياتهن اليومية، بما يسهم في تحسين لياقتهن البدنية.