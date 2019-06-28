الشيوخ يؤدون صلاة الجنازة على جثمان زوجة عبدالله أمين الشرفاء

المصدر: وام

أدى عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين وجموع المواطنين والمقيمين عقب صلاة الجمعة في مسجد أبو بكر الصديق بمنطقة مشيرف صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها حليمة عيد خصيف زوجة سعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان صاحب السمو حاكم عجمان التي وافتها المنية أمس.

فقد أدى صلاة الجنازة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ راشد بن عمار النعيمي والشيخ سعيد بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ حمدان بن راشد النعيمي والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي والشيخ سلطان بن علي النعيمي ومدراء الدوائر الحكومية وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وكبار المسؤولين.

وقد شيع جثمان الفقيدة إلى مثواه الأخير في مقبرة في مقبرة الجرف.

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والشيوخ والمسؤولون والمعزون واجب العزاء والمواساة إلى سعادة عبدالله أمين زوج الفقيدة وآل الشرفاء الكرام، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.