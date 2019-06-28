الأوقاف :95 بالمائة ممن زلت أقدامهم للمخدرات لم يحظوا بأسر مترابطة

المصدر: أبوظبي- البيان

أكدت الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف أن 95 في المئة ممن زلت أقدامهم إلى المخدرات كانوا لايحظون بأسر مترابطة وطالبوا بضرورة تنمية الوازع الديني في قلوب الأبناء لوقايتهم من المخدرات.

وحذرت خطبة الجمعة بالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي من مخاطر تعاطي المخدرات، وتأثيرها سلباً على الأسرة جراء تصرفات وسوء سلوك المدمن ،وحذر الائمة من السلوكيات السلبية المصاحبة لإدمان المخدرات.

وأوضحوا بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات تحت شعار " أسرتنا هي مستقبلنا.. لا للمخدرات "أن الأسرة هي محصن الأبناء وحصنهم المنيع ومدرستهم الأولى التي تحميهم من المخاطر حاثين الآباء والأمهات على الجلوس مع أولادهم في أجواء أسرية تسودها المحبة وتحميهم من المخدرات التي تفقد الإنسان، صحته وعقله وماله، وتُسبب الإصابة بالأمراض الجسدية والنفسية، وتُحدث المشكلات الأسرية والاجتماعية.

وأشاروا إلى النتائج الايجابية التي تحققها الأسر المترابطة في تربية الأبناء فكم من أسرة بتماسكها وحرصها على أبنائها أنشأت أبناء متميزين نافعين لمجتمعهم راقين بأحلامهم ومعاملاتهم متفوقين في دراستهم ومسهمين في تقدم أوطانهم .



وحث الخطباء الآباء على تعويد أبنائهم منذ صغرهم على تحمل المسؤولية وأن يعلقوا قلوبهم بمجالس القرآن الكريم والعلم ويغرسوا في نفوسهم الجدية والإتقان ، حتى لايقعوا في براثن المخدرات ، ومروجيها وعند اكتشاف أي علامة من علامات التعاطي على الأبناء فيجب المبادرة بالتواصل مع الجهات المختصة لحمايتهم من هذه الآفة ومخاطرها وعلاجهم منها .