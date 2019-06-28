خالد آل خليفة: البحرين والإمارات اتخذتا خطوات واضحة في دعم وتمكين الشباب

المصدر: المنامة - وام

أكد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة اتخذتا خطوات واضحة لدعم وتمكين الشباب في جميع المجالات، وذلك من إيمانهما الراسخ بأهمية احتضان الشباب لأنهم عماد الأوطان وثروتها.

حضور

جاء ذلك خلال حضور الشيخ خالد بن حمد آل خليفة فعاليات الدورة الثانية من مبادرة «حلول شبابية» التي تستضيفها مملكة البحرين بتنظيم من مركز الشباب العربي في الإمارات، بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية، وذلك بمركز المحرق الشبابي النموذجي، بحضور معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي. من جانبها، أكدت معالي شما المزروعي التعاون الشبابي الوثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الذي تجسد في العديد من البرامج الشبابية المتميزة التي من بينها مبادرة حلول شبابية، والتي تعتبر من المبادرات المهمة لتقديم الشباب لحلول نابعة من أفكارهم للعديد من القضايا والعمل على تطبيقها بصورة متميزة.

إشادة

وأشادت بحضور الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لفعاليات المبادرة، وهو ما يؤكد اهتمامه بنجاح المبادرة التي اتخذت من البحرين المحطة الأولى لها خارجياً.وأوضحت أن مبادرة «حلول شبابية» تعتبر منصة تجمع العديد من الأفكار التي تمثل حلولاً للعديد من التحديات في مختلف المجالات، وشباب البحرين عرض العديد من الأفكار المبتكرة والخلاقة في مختلف المجالات، والأجمل من ذلك أن الكثير من الشباب البحريني يمتلك أفكاراً متميزة، ويتطلع إلى تطبيقها. وعقب الاستماع للمبادرات وتقييم لجنة التحكيم لها، قامت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي ووزير شؤون الشباب والرياضة البحريني بتكريم المبادرات الفائزة في الدورة الثانية من «حلول شبابية».