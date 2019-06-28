البواردي يستقبل سفيرة الفلبين

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع بمكتبه في وزارة الدفاع بأبوظبي جاسلين كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولين الوزارة والوفد المرافق للضيفة.

ورحب معاليه في بداية اللقاء بالسفيرة الفلبينية والضيوف معرباً عن تطلعاته لأن تسهم مثل هذه الزيارات في توطيد العلاقات بين الجانبين.

وبحث معالي محمد بن أحمد البواردي والسفيرة خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الفلبين وإمكانيات تعزيزها في مختلف المجالات، كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة والمستجدات الإقليمية والدولية.