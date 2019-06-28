تخريج طلبة المدارس الثانوية العسكرية في العين والظفرة

المصدر: العين، الظفرة - وام

احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة بتخريج عدد من دفعات طلبة المدارس الثانوية العسكرية في منطقتي العين والظفرة، وحصولهم على شهادة الثانوية العامة.

ففي مدينة العين احتفلت قيادة المدرسة الثانوية العسكرية بتخريج الدفعة الـ 24 من طلبتها وحصولهم على شهادة الثانوية العامة، وذلك بمقر المدرسة في مدينة العين بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة وأولياء أمور الخريجين والمدعوين.

■ أحمد بن طحنون متوسطاً الخريجين

ترحيب

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ألقى بعدها قائد المدارس الثانوية العسكرية كلمة رحّب فيها براعي الحفل والحضور وقال: «نحتفل بتخريج دفعة جديدة من قادة المستقبل من أبناء هذا الوطن العزيز ممن أعدوا ليكونوا رجالاً وقادة ليرفدوا قواتنا المسلحة بكل صنوفها بطاقات بشرية مؤهلة تأهيلاً تعليمياً إبداعياً، تتجلى فيه مهارات الإبداع والتفكير العلمي والتحليل، وتربوياً تسمو فيه مبادئ حب الوطن والانتماء، والإخلاص له والولاء والطاعة لقيادته الرشيدة».

وأشار قائد المدارس العسكرية إلى «أن قيادة المدارس العسكرية دأبت منذ تأسيسها على تحقيق رؤيتها والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بها من خلال برنامج تأهيلية مختلفة، واشتملت على البرنامج الأكاديمي العام والبرنامج الصيفي الخارجي، وكذلك برامج اللياقة البدنية والصحية وبرنامج التأهيل القيادي».

تميز

وأضاف: «لقد تمكن الطلبة من الحصول على تقديرات عالية في امتحانات الكفاءة التعليمية التي أهلتهم للالتحاق بالجامعات والكليات العسكرية داخل وخارج الدولة، ما حقق رؤية وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، مؤكداً أن مدارس الثانوية العسكرية تعمل على أن تكون في طليعة المؤسسات التعليمية والتربوية في الدولة وبناء طلاب ذوي شخصيات مستقلة، واثقة وقوية الإرادة، متمسكة بالأخلاق الإسلامية الحميدة، محترمة للذات والغير».

وفي ختام كلمته توجه إلى الخريجين قائلاً: «نهنئكم أبنائي وذويكم بنجاحكم واجتيازكم هذه المرحلة الدراسية المهمة، التي نأمل أن تكون اللبنة الأولى في حياتكم المهنية وفي بناء قواتنا المسلحة».

فعاليات

وتضمن حفل التخريج عدداً من الفعاليات التي شملت أوبريت التخرج وتسليم وتسلم علم المدرسة من الدفعة الخريجة إلى الدفعة التي تليها.

وأقسم الخريجون قسم الولاء لله والوطن والقائد، حيث أقسموا على أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، ومطيعين لأوامر رؤسائهم منفذين لها في البر والبحر والجو داخل البلاد وخارجها وفي كل الأوقات، حامين علم واستقلال وسيادة دولتنا، معادين من يعاديها ومسالمين من يسالمها.

وبعدها سلم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الجوائز والشهادات للطلبة المتفوقين والخريجين، وأخذ الصور التذكارية معهم، مهنئاً ومباركاً لهم تخريجهم، ومتمنياً لهم التوفيق.

فقرات

وفي منطقة الظفرة احتفلت قيادة المدرسة الثانوية العسكرية بتخريج الدفعة الـ 3 من طلبتها، وذلك بمقرها بحضور مدير القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة وعدد من ضباط القوات المسلحة وأولياء أمور الخريجين والمدعوين.

وتضمن الحفل عدداً من الفقرات المختلفة شملت فيلماً عن حياة الطلبة الخريجين وتسليم علم المدرسة من الدفعة الخريجة إلى الدفعة التي تليها.

وفي ختام الاحتفال قام مدير القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة بتوزيع الجوائز على المتفوقين والشهادات على الخريجين، وتم أخذ الصور التذكارية مع الخريجين.