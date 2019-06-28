استعراض آفاق التعاون الثنائي بين الإمارات والأردن

المصدر: عمان - وام

بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية آفاق التعاون الثنائي وسبل تطويرها، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد أحمد علي محمد البلوشي، سفير الدولة لدى الأردن، خلال لقائه عدداً من المسؤولين الأردنيين عمق العلاقات الأخوية الثنائية وتميزها بين البلدين الشقيقين.

والتقى سفير الدولة كلاً على حدة، الدكتور رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الأردني، وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وسلامة حماد وزير الداخلية الأردني.

وقدم الوزراء والمسؤولون الأردنيون خلال اللقاءات التهنئة لأحمد علي البلوشي بمناسبة تعيينه سفيراً للإمارات في الأردن وتقديم أوراق اعتماده للملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وأعرب سفير الدولة عن شكره لحفاوة الاستقبال والتعاون الذي لمسه في الأردن، متمنياً العمل مع الأشقاء من أجل الحفاظ على متانة العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.