الإمارات والكاميرون تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: ياوندي - وام

بحث يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، سبل تعزيز التعاون مع جمهورية الكاميرون، وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة ياوندي، حيث التقى أدوم غارغوم الوزير المكلف بشؤون التعاون مع العالم الإسلامي بوزارة العلاقات الخارجية الكاميرونية، وجرى استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.

وعقد والوفد المرافق له ورشة عمل موسعة مع الجانب الكاميروني جرى خلالها التباحث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وترأس الجانب الكاميروني في الورشة لورينت تشانديو الأمين العام لوزارة العلاقات الخارجية، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

حضر اللقاء وورشة العمل فهد عبيد محمد التفاق سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية السفير غير المقيم لدى جمهورية الكاميرون.