«إسعاد» تزور منزل الطفل «ضحية» التنمر بالشارقة

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، برئاسة منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، والمقدم مسعود الحمادي، نائب رئيس اللجنة، منزل الطفل الذي تعرض للتنمر من قبل زملائه في الحافلة المدرسية في الشارقة، وذلك للاطمئنان على سلامته، وتقديم الدعم المعنوي له ولأسرته، انطلاقاً من الدور المجتمعي للقيادة العامة لشرطة دبي، وذلك في بادرة إنسانية لدعم حقوق الأطفال وإسعادهم، وتحقيقاً لأهدافها الرامية إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وبث الطمأنينة والاستقرار في المجتمع. ونقلت منى العامري تحيات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى الطفل وأسرته، مؤكدة أن هذه الزيارة جاءت بتوجيهات مباشرة منه، مضيفة أنهم في لجنة بطاقة إسعاد يسعون دائماً إلى تقديم كل ما من شأنه إعادة البسمة والسعادة إلى الأطفال والطلبة في جميع إمارات الدولة.