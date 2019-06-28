شرطة أبوظبي تزور مصابي حادثي تصادم الحافلتين

زار العميد سهيل الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، يرافقه العميد أحمد الشحي نائب مدير القطاع، مستشفى خليفة في أبوظبي للاطمئنان على مصابي حادثي تصادم مركبتين مع حافلتين الذي وقع أمس الأول في أبوظبي.

وأعرب مدير قطاع العمليات المركزية عن أسفه الشديد لوقوع الحادثين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، ومثنياً على جهود دوريات الشرطة والمستشفى الميداني وسيارات الإسعاف واستجابتها السريعة في إنقاذ وإسعاف المصابين وتأمين الحركة المرورية بمواقع الحادثين.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تعزيز جهود التوعية لتوفير السلامة المرورية، وحث السائقين على التعاون في الالتزام بقوانين وأنظمة المرور والتقيد بالسرعات المقررة على الطرق الخارجية والداخلية، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، بما يعزز السلامة المرورية. أبوظبي - البيان