ابتسامات مشرقة في «كليفلاند كلينك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

شهد مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مهمة مبادرة «مؤسسة عملية بسمة الإمارات»، التي تحظى برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سمو الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، والتي أعادت البسمة لمرضى يعانون من حالات تشوه سقف الحلق والشفة الأرنبية.

وتضمنت المهمة التي امتدت من 20 إلى 23 يونيو الجاري، تقديم خدمات الفحص والاستشارة الطبية لـ 31 مريضاً، والخدمات السنية لـ 4 مرضى، والعلاج الجراحي لـ 18 مريضاً.

ولهذه الغاية، عمل أكثر من 230 متطوعاً، بمن فيهم أكثر من 180 مشاركاً من كوادر المستشفى، على تجهيز أحد الطوابق وغرفتي عمليات في المستشفى لإجراء الجراحات. كما انضم إلى المتطوعين مجموعة من الوجوه المعروفة وشخصيات «افتح يا سمسم»، التي زارت الأطفال بعد الجراحة، والتقت بهم وبعائلاتهم، وأتاحت لهم فرص التقاط الصور.