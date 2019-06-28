«طاقة أبوظبي» تُعرّف 72 جهة بتطورات الإبلاغ عن الحوادث

المصدر: أبوظبي-البيان

نظمت دائرة الطاقة بأبوظبي، الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في الإمارة، على مدى يومين ورشة عمل توعوية شارك فيها ممثلو 72 جهة من مشغلي قطاع الطاقة في أبوظبي، بهدف تعريفهم بآخر التحديثات والمبادرات التي طورتها الدائرة فيما يختص بلوائح الإبلاغ عن الحوادث، ومعايير تقييم مدى امتثال الجهات المرخصة.

وحرصت دائرة الطاقة عبر هذه الورشة على التعريف ببنود مذكرة التفاهم التي وقعتها أواخر شهر أبريل الماضي مع القيادة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، والتي اختصت بمجال الوقاية والاستجابة السريعة للحوادث، وكذلك تعزيز أفضل الممارسات والتخطيط لحالات الطوارئ داخل المرافق الحيوية لقطاع الطاقة.