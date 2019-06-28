منصة وزارة تنمية المجتمع في عجمان تستعرض مبادراتها وخدماتها التنموية

المصدر: عجمان - البيان

استعرضت وزارة تنمية المجتمع في منصتها التعريفية المقامة في «سيتي سنتر عجمان»، أمس، أبرز المبادرات والمشاريع التنموية التي أطلقتها أخيراً خدمةً لمختلف فئات المجتمع، لا سيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسرة وسواهم من أفراد المجتمع ومن الفئات التي تندرج تحت مظلة السياسات الوطنية لكبار المواطنين، ولأصحاب الهمم، وللأسرة.

وتتضمن المنصة تعريفاً وافياً لعدد من المبادرات والخدمات الحيوية التي يستفيد منها مختلف شرائح المجتمع، منها: الوحدة المتنقلة لرعاية كبار المواطنين «نوصلكم» وخدمة «بالإشارة» المتاحة لأصحاب الهمم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ومبادرة «كوّن أسرة إماراتية» للشباب الذين لا تنطبق عليهم شروط منح الزواج، والخدمات والامتيازات التي توفرها منصة توظيف أصحاب الهمم، وتطبيق «نمو» للأطفال وذوي أصحاب الهمم، إضافة إلى المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين إمارات» ومبادرة «كبار المتطوعين».

استقرار الأسرة

وأكدت منى خـليـل مديرة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة تنمية المجتمع، حرص الوزارة على مواصلة تجربة المنصة التعريفية والترويجية لخدمات الوزارة، من منطلق المبادرة في الوصول إلى مجتمع الوزارة في مختلف إمارات ومناطق الدولة، وتعريفهم بالخدمات والمبادرات والبرامج والفعاليات التي توفرها الوزارة لكافة فئات المجتمع، لاسيما ما يختص منها باستقرار الأسرة وتوعية الطفولة ودعم كبار المواطنين وتمكين أصحاب الهمم ودعم الشباب المقبلين على الزواج.