«كهرباء دبي» تحصد «جائزة تميّز الخدمات الحكومية الذكية»

المصدر: دبي ـــ البيان

تقديراً لدورها في توفير أفضل الخدمات الذكية، حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي «جائزة تميز الخدمات الحكومية الذكية» ضمن جوائز الشرق الأوسط الـ 25 لتميز الحكومة والمدن الذكية التي نظمها معهد جائزة الشرق الأوسط في دبي، وتهدف إلى تكريم القطاعات التي حققت إنجازات ملموسة عبر تطبيقها لأحدث الأنظمة التقنية التي تسهم في تغيير مفاهيم وأساليب العمل. وتهدف جائزة تميز الخدمات الحكومية الذكية إلى تكريم الجهات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط التي توفر أفضل الخدمات الذكية المتميزة بالاستعانة بأرقى المعايير التقنية التي من شأنها تطوير أفضل المشاريع المبتكرة لتحسين جودة وكفاءة مستوى تقديم الخدمات الحكومية الذكية، مع التركيز بوجه خاص على اكتساب ثقة المتعاملين.

وأشار سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن فوز الهيئة بهذه الجائزة يسلط الضوء على جهودها المتواصلة لتطوير أرقى الخدمات الذكية التي تسهم في توفير وقت وجهد المتعاملين وتحقيق سعادتهم.

وأضاف: «تعد الهيئة من أوائل الجهات التي وفرت جميع خدماتها عبر مختلف القنوات الذكية في إطار جهودنا لتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، ولتصبح دبي أول حكومة بلا ورق بنهاية عام 2021، وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 93% حتى نهاية الربع الأول من 2019».