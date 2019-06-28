شرطة دبي تعزز التوعية بالوقاية من المخدرات

المصدر: دبي - البيان

شهدت فعاليات اليوم الثاني من احتفال شرطة دبي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019، تقديم توعية لزوار مردف سيتي سنتر، حول سبل وقاية الأبناء من براثن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والخدمات التي تقدمها كل جهة في سبيل دعم الأسر والأبناء المتعاطين للتعافي من الإدمان وعدم العودة إليه، إلى جانب تقديم توعية حول طرق تقديم البلاغات حول الجرائم الإلكترونية عبر منصة «ecrime»، وذلك بتنظيم من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، تحت شعار «أسرتنا هي مستقبلنا...لا للمخدرات».

وأشاد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون المثمر مع شرطة دبي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز العمل المشترك للتوعية بعواقب المخدرات على الصحة العامة والمجتمع، لافتاً إلى دور الخدمات الصحية المتوفرة في مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي في علاج الإدمان وإعادة التأهيل.

وأشار إلى تخصيص الوزارة لمنصة استشارات مجانية ومحاضرات توعوية بالصحة النفسية في الفعالية المقامة في مركز مردف سيتي سنتر، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

وقال السركال: إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع توفر خدمات علاج اضطرابات الإدمان، في مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي، وفق أحدث المعايير العالمية التخصصية، ويتم توفير الكوادر الطبية المتخصصة، مثل المعالجين النفسيين والاجتماعيين، وأخصائيي العلاج المهني وغيرهم، ممن لهم دور أساسي في برامج العلاج والتأهيل.

وقدمت ميثاء المازم الأخصائية الاجتماعية في مستشفى الأمل للصحة النفسية، مجموعة من الاستشارات إلى زوار منصة شرطة دبي في مردف سيتي سنتر، إلى جانب تقديم محاضرة حول إدمان الألعاب الإلكترونية، وأخرى حول وقاية الطلاب من التعاطي.

منصة ecrime

وقدم الملازم أول سيف بن حميدان والملازم ثاني سعيد السويدي من إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، شرحاً إلى زوار المنصة حول منصة ecrime على الشبكة العنكبوتية، والخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسلة وسهلة من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae، والمعنية بتلقي بلاغات وشكاوى تشمل: الابتزاز الإلكتروني، الاختراق إلكتروني، التحويلات المالية، والبطاقة الائتمانية.

مركز إرادة

وإلى ذلك، قدم مركز إرادة للعلاج والتأهيل، شرحاً حول الخدمات التي يقدمها للمتعاملين والمتمثلة في العلاج والتوعية وإجراء الأبحاث في مجال الإدمان، حيث إن أبواب المركز مفتوحة دائماً للراغبين في الحصول على خدماته عبر الحضور للمركز أو الاتصال على الرقم 042399992.

وقدم الملازم محمد إبراهيم السويدي من قسم الدوريات الأمنية السياحية، شرحاً إلى زوار المنصة حول سيارات «مازيراتي جران كابريو» التي انضمت إلى أسطول دوريات شرطة دبي الفارهة مؤخراً.

روبوت

شهدت منصة شرطة دبي في اليوم الثاني إقبالاً من مختلف الجنسيات التي استغلت الفرصة لإجراء حديث مع الروبوت المتطوعة «أمل» التي تستخدمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من أجل توعية الأبناء بمخاطر المواد المخدرة بطريقة ذكية مبتكرة.