دعوة مجتمع الأعمال للمشاركة بمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

المصدر: دبي- البيان

دعت اللجنة العليا المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع مجتمع الأعمال من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية إلى المشاركة في المنتدى بدورته السادسة، التي تحمل شعار (تنوّع الثقافات) وتنطلق فعالياتها من 7 إلى 10 ديسمبر من العام الجاري.

وأكّد عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي رئيس اللجنة العليا المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أن الدورة السادسة للمنتدى ستنطلق فعالياتها من السابع إلى العاشر من ديسمبر المقبل بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية، وشركة إعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع (PMI). وقد فُتِحَ باب التسجيل في المنتدى في الأول من مايو الماضي من خلال الموقع الإلكتروني www.dipmf.ae.

وقال: «يأتي اختيار شعار (تنوع الثقافات) تزامناً مع عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنفيذاً لتوجهات حكومتنا الرشيدة الرامية إلى جعل دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في ثقافة التسامح وسياسته وقوانينه وممارسته، وإن تنظيم المنتدى يأتي في إطار حرص إمارة دبي على لعب دور محوري في ريادة مسيرة التطور والتنمية في المنطقة، وإيجاد المقومات الكفيلة بتسريع وتيرتها على أسس علمية سليمة ».

محاور

وأوضح عبد المحسن إبراهيم يونس، أن الدورة السادسة للمنتدى ستناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بالقيادة الاستشرافية، والتنوع الاقتصادي، ومستقبل التنقل، كما تسلط الضوء على محور (دبي أرض المواهب)، واستعراض التجارب الفائزة في جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، ومواصفات مدير مشروع الألفية، والتوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، والتفكير التصميمي في إدارة المشاريع المرنة، إلى جانب مواضيع إدارة المشاريع في الفعاليات الضخمة، وفي مجال الموارد البشرية، والمشاريع الهجينة، وإدارة المشاريع عن بُعد، ومشاريع إدارة الأصول، وأنه سوف تقام على هامش المنتدى دورات تدريبية متخصصة في إدارة المشاريع المرنة، وإدارة الفوائد، والذكاء الاصطناعي، وإدارة مشاريع التكنولوجيا الحديثة، وإدارة وحوكمة المشاريع المؤسسية.