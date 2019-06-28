عبد الله المري يطّلع على البرامج الأمنية في مركز شرطة الرفاعة

المصدر: دبي - البيان

اطلع اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة الرفاعة، لافتاً إلى أهمية المنطقة التي تعد من المناطق التجارية الحيوية في دبي، الأمر الذي يستدعي تسخير كل الإمكانات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، خاصة أن موقع المركز الجغرافي يتضمن وجود مرافق سياحية مهمة، بالإضافة إلى وجود الهيئات الدبلوماسية والقنصليات.

جاء ذلك خلال تفقده للمركز ضمن برامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكان في استقباله اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير المركز، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد جمعة خلفان المهيري نائب مدير المركز، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والرائد الدكتور عبد الرزاق المازمي، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

مؤشرات

واطلع اللواء المري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق المركز نسبة 87.4% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وكان المستهدف 87%، بينما بلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 7 دقائق، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 8 دقائق و9 ثوانٍ، كما بلغ معدل وفيات حوادث السير 0.1% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب.

كما اطلع اللواء المري على البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة الرفاعة في مناطق الاختصاص مثل برنامج "المراقب" وبرنامج "نسور الرفاعة"، والتي أدت إلى خفض البلاغات المقلقة بنسبة 14.52% في العام 2018 مقارنة بالعام 2017.

وأشاد اللواء المري بالجهود التي تقوم بها شعبة الشيكات في المركز، حيث قامت الشعبة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 320 مليون درهم بشكل ودي في العام 2018، مقابل تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 650 مليون درهم في العام 2017.

سجلات

وثمّن اللواء المري جهود قسم السجلات المرورية، وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، حيث سجل المركز 271 بلاغاً مرورياً في العام 2018 نتج عنها حالة وفاة واحدة، وسجل 270 بلاغاً مرورياً في العام 2017 نتج عنها حالة وفاة واحدة، بينما لم يسجل المركز أي حالات وفاة ناتجة عن حوادث الدهس خلال العامين الماضيين، حيث قام المركز بمخالفة 168 شخصاً نتيجة العبور من غير الأماكن المخصصة للمشاة في العام 2018، مقابل 456 شخصاً في العام 2017، كما قام المركز بضبط 254 دراجة هوائية في العام 2018 مقابل 273 دراجة هوائية في العام 2017.

كما قام المركز بتنفيذ العديد من الحملات المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في العام 2018 منها السرعة القاتلة، ولا تتجمهر وأعطِ الطريق حقه، ومواقف أصحاب الهمم، وعدم ترك مسافة كافية، والانحراف المفاجئ، وحملة المشاة، والدراجات الهوائية.

ونفّذ المركز المبادرة المرورية التوعوية "6/‏‏‏6" التي تهدف إلى توعية سائقي الدرجات الهوائية، وتكريم الملتزمين منهم بقواعد السلامة المرورية من حيث مواصفات الأمن والسلامة الواجب توافرها أثناء قيادة الدراجات الهوائية على الطرق، وأهمية توافر وسائل السلامة اللازمة لتحقيق السلامة والوقاية من الحوادث المرورية.