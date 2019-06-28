محمد بن زايد يهنئ نيجيرفان بارزاني هاتفياً بانتخابه رئيساً لإقليم كردستان العراق

المصدر: أبوظبي - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي أمس، نيجيرفان بارزاني بانتخابه رئيساً لإقليم كردستان العراق، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه وخدمة شعب الإقليم.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن أطيب تمنياته لرئيس إقليم كردستان العراق بالتوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات شعبه إلى التقدم والأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد سموه، حرص دولة الإمارات على تعزيز ودعم علاقات التعاون والعمل المشترك مع جمهورية العراق الشقيقة، بما يسهم في تحقيق طموحات البلدين وشعبيهما إلى التقدم والتنمية المنشودة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبارزاني، اهتمامهما بمواصلة تنمية ودعم علاقات التعاون بين الجانبين والارتقاء بها في مختلف جوانبها، وأعربا عن أملهما في أن تشهد مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة بما يعود على شعبيهما بالخير والتقدم.

ومن جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن جزيل شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

جزر القمر

إلى ذلك تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس اتصالاً هاتفياً من عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات.

واستعرض سموه والرئيس عثمان غزالي ــ خلال الاتصال ــ أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جزر القمر المتحدة وفرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل من التعاون المشترك.

كما تطرقا إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.