الحميدان يطّلع على استعدادات النيابة العامة للتقييم في معايير الجيل الرابع

المصدر: دبي - البيان

اطلع المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي على مستجدات نتائج أداء فرق العمل، استعداداً للدورة التقييمية القادمة لعام 2020 وفقاً لمعايير الجهة الحكومية الرائدة، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها النيابة العامة لاستعراض تحضيراتها استناداً إلى معايير منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي.

وأكد النائب العام، مبدأ العمل بروح الفريق الواحد الذي تنتهجه النيابة العامة لتحقيق نتائج رائدة في العمل الحكومي يليق بطموحات إمارة دبي وخططها الاستراتيجية في استشراف المستقبل.

وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسة تندرج تحت معيار منظومة الجيل الرابع، وهي تحقيق الرؤية والابتكار والممكنات، حيث شارك كل فريق عمل في استعراض الأفكار والتحديات ومناقشة الخطط والتحضيرات المستقبلية.