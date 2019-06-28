بلدية منطقة الظفرة تنفّذ برنامجاً تدريبياً لفرق التواجد البلدي

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت بلدية منطقة الظفرة برنامجاً تدريبياً لرفع كفاءة فرق التواجد البلدي من خلال تدريب المفتشين العاملين في الجانب الميداني والكادر الإداري في مجال التخطيط والمتابعة، حيث يستهدف برنامج تدريب مهارات المفتشين والمشرفين ورؤساء الأقسام، وشارك في البرنامج التدريبي 55 موظفاً.

ومن بين أهم المحاور التي تناولها البرنامج إدارة الأولويات، ووضع خطط التفتيش والمتابعة، وكيفية حل المشكلات واتخاذ القرار، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، بالإضافة إلى التوعية القانونية لفرق التواجد البلدي والتعامل مع العملاء والجمهور، وكذلك نشر مفاهيم العمل البلدي لدى المتدربين من طلاب التدريب الصيفي.

وقد أطلقت بلدية منطقة الظفرة خلال الفترة الماضية برنامج «مسؤول في الميدان».