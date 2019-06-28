وفد «الدفاع» و«القوات المسلحة» يزور معرض الأسلحة والمعدات الصربي

المصدر: بلجراد - وام

شهد وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، وبحضور مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا، فعاليات الدورة الـ 9 من المعرض الدولي للأسلحة والمعدات PARTNER 2019 الذي افتتحه رسمياً الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.

وقام اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي والوفد المرافق بجولة في المعرض، شملت عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، حيث اطلع على أحدث ما تنتجه الشركات الدفاعية الصربية والشركات العالمية من الأسلحة والمعدات الدفاعية، وأكد أهمية هذا المعرض ضمن المعارض العالمية في المجال الدفاعي. كما شهد والوفد المرافق حفل الاستقبال الرسمي الذي تم على هامش معرض PARTNER 2019 تحت رعاية وحضور ألكسندر فولين وزير الدفاع الصربي، والتقى الوفد أثناء مراسم حفل الاستقبال مع عدد من الوفود المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، وتم بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك مع هذه الدول.

وحضر اللواء رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية والوفد المرافق فعاليات الرماية الحية التي تم تنفيذها على هامش المعرض بحضور وفود الدول المشاركة.

والتقى اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي مع ألكسندر فولين وزير الدفاع الصربي، والدكتور نيناد ميلارادوفيتش مساعد وزير الدفاع الصربي، بحضور كبار الضباط من الجانبين، حيث جرى بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

زيارة

نقل الوفد تحيات كلٍ من معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، إلى الجمهورية الصربية. وقام والوفد المرافق له أثناء وجوده بالعاصمة الصربية بلجراد، بزيارة المعهد التقني العسكري التابع لوزارة الدفاع الصربية، حيث تم تقديم إيجاز عن المعهد والقدرات البحثية والتطويرات التقنية التي يقوم بها المعهد للأسلحة الصربية، كما قام الوفد بالاطلاع على عدد من المرافق والمختبرات التابعة للمعهد، كما قام الوفد بزيارة مقر شركة بي إس إس الصربية للآليات والمعدات الدفاعية، واطلع على خطوط الإنتاج والقدرات التصنيعية لدى الشركة.