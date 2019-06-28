«محمد بن راشد للإسكان» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين 2018

المصدر: دبي- البيان

كرمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان شركاءها الاستراتيجيين من الهيئات والوزرات والدوائر الحكومية والرعاة والمؤسسات الإعلامية، وذلك خلال الحفل الذي نظمته مؤخراً في فندق فرساتشي بدبي، وذلك تقديراً لجهودهم وتعاونهم ومشاركاتهم الفاعلة في إنجاح جهود المؤسسة خلال العام 2018.

وأكد سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أهمية تعزيز العلاقة الوثيقة التي تربط المؤسسة بشركائها الاستراتيجيين والرعاة ووسائل الإعلام المختلفة، مشيداً بدورهم البارز في إيصال رسالة المؤسسة للمجتمع وخدمة أهدافها، وتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير (مسكن لكل مواطن) تتوافر فيه الاستدامة ورفاهية العيش ومقومات النجاح.

وأعرب قرقاش عن شكره وتقديره العميق للشركاء الاستراتيجيين على جهودهم وتعاونهم مع المؤسسة طوال مسيرتها، مشيراً بدعمهم الكبير والذي كان له دور مهم وجوهري في تحقيق نجاحات المؤسسة الذي يفتخر بها الجميع، تخلل الحفل عرض فيلم وثائقي يلقي الضوء على أهم المشاريع الإسكانية التي نفذتها المؤسسة في السنوات الأخيرة، وتكريم الشركاء ووسائل الإعلام.