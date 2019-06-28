وفد شرطة عجمان يزور سفارة الإمارات وقنصليتها في أستراليا

المصدر: عجمان - البيان

زار وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، سفارة الإمارات في العاصمة الأسترالية كانبرا، والقنصلية العامة للدولة في ملبورن، يرافقه العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام، والرائد خليل إبراهيم الحمادي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، وعدد من الخبراء الاستراتيجيين بشرطة عجمان، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمان.

والتقى الوفد بالسفير عبد الله علي عتيق السبوسي، وعبد الله عمر عبد الرحيم الأحمد رئيس قسم الشؤون القنصلية، مؤكداً عمق العلاقة التاريخية والمتميزة بين الإمارات وأستراليا، والتعاون في تبادل الخبرات الأمنية بين الطرفين.