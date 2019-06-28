حالة الطقس في الإمارات حتى الثلاثاء

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا مع احتمال تكوّن السحب الركامية، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع السبت والأحد قبل أن تعاود الانخفاض الاثنين والثلاثاء.

وذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الجمعة إلى الثلاثاء - إلى أن الطقس غدا سيكون صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية على الجبال شرقا بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س/ ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس يوم "السبت" صحوا إلى غائم جزئيا شرقا مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس يوم "الأحد"، فسيكون حارا إلى شديد الحرارة نهارا وصحوا بوجه عام وغائما جزئيا شرقا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس "الاثنين" صحوا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة على السواحل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم "الثلاثاء" طقسا مغبرا ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س، ويكون البحر متوسطا إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.