محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جزر القمر

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات.

واستعرض سموه والرئيس عثمان غزالي ــ خلال الاتصال ــ أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جزر القمر المتحدة وفرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل من التعاون المشترك.

كما تطرقا إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.