توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا مع احتمال تكون بعض السحب قد تكون ركامية شرقا بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم / ساعة، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

ولفت إلى أنه الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج بوجه عام، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والثاني عند الساعة 22:00 والجزر الأول عند الساعة 14:47 والثاني عند الساعة 05:17.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج بوجه عام، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:38 والثاني عند الساعة 07:45 والجزر الأول عند الساعة 00:59 والثاني عند الساعة 00:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 33 56 20

دبي 44 34 55 20

الشارقة 44 34 50 20

عجمان 44 34 50 20

أم القيوين 42 32 75 35

رأس الخيمة 40 30 75 40

الفجيرة 36 31 85 65

العين 46 32 60 20

ليوا 47 29 85 15

الرويس 39 29 90 35

السلع 40 30 85 30

دلما 39 29 90 50

طنب الكبرى 38 29 85 45

طنب الصغرى 38 29 85 45

أبو موسى 38 29 85 40