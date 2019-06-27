ممر ذكي للبتّ في قضايا المسافرين خلال 15 دقيقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت النيابة العامة الاتحادية مبادرة «ممر النيابة العامة الذكي»، وهي مبادرة ذكية تهدف إلى التحقيق والتصرف والتنفيذ في القضايا الجزائية الخاصة بالمتهمين المسافرين عبر منافذ الدولة خلال مدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة.

وتهدف المبادرة إلى سرعة إجراءات التقاضي في الدعوى الجزائية، وتسهيل الإجراءات لمستخدمي منافذ الدولة (القادمين والمغادرين)، وتقليل تكاليف الإجراءات العادية، كما تسهم في عدم عرقلة إجراءات السفر على مستخدمي المنافذ بالدولة، وذلك عن طريق ممر ذكي يوجه أي شخص مطلوب في قضية جزائية إلى بوابة ذكية لتنفيذ الأحكام الجزائية في حالة الغرامة بطريقة ذكية وسهلة الاستخدام، أو للاتصال عن بعد في بعض القضايا الجزائية عن طريق «الفيديو كونفرانس»، والعرض على عضو النيابة المختص في بعض القضايا، كقضايا الأمر الجزائي، والتنفيذ وإنهاء إجراءات الدعوى في مدة بسيطة لإتمام عملية السفر بكل يسر.