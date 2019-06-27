شرطة دبي تضم «مدينة مدهش» الترفيهية إلى خياراتها في «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

ضمّت لجنة بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي إلى مجموعة الخيارات الترفيهية والسياحية التي تقدمها هذا الصيف لحاملي البطاقة، الوجهة الترفيهية «مدينة مدهش»، مقدمة بذلك عرضاً حصرياً تُسعد فيه حاملي بطاقة «إسعاد» وعائلاتهم، وذلك عبر الحصول على 50 % قيمة إضافية إلى قيمة تذاكر الشراء في المدينة.

وقالت منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، نسعى دائماً إلى إضفاء البهجة والسرور على حاملي بطاقة «إسعاد» ونوجه قطاع السياحة والترفيه لدينا إلى اختيار أشهر الوجهات الترفيهية في دبي والإمارات الأخرى، والحصول على عروض جيدة وحصرية، نقدمها لحاملي البطاقة وعائلاتهم.

ويتيح العرض لحامل البطاقة الذي ينفق 300 درهم في مدينة مدهش، الحصول على إضافة بقيمة 150 درهماً، وعند إنفاق 500 درهم يحصل على إضافة بقيمة 250 درهماً، وكذلك عند إنفاق 800 درهم يحصل على إضافة بقيمة 400 درهم.