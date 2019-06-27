شرطة دبي تفتتح فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بحضور أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، افتتاح فعاليات منصة شرطة دبي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019، تحت شعار «أسرتنا هي مستقبلنا...لا للمخدرات»، والتي تنظمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، وذلك في مردف سيتي سنتر دبي على مدار 3 أيام.

حضر افتتاح الفعاليات اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ونائبه العقيد خالد بن مويزة، والعقيد عبدالله حسن الخياط مدير مركز حماية الدولي، وعدد من كبار الضباط. وتجول اللواء المري برفقه أحمد جلفار في أروقة المنصة، واستمع لشرح حول الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدم للزوار.

تكريم المشاركين

وكرم اللواء المري و أحمد جلفار، ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، ودبي باركس، ومركز مردف سيتي سنتر، وصن آند ساند سبورتس، لجهودهم في تنظيم الفعالية.