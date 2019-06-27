شرطة أبوظبي تتّبع استراتيجية وطنية متكاملة لنشر التوعية بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت شرطة أبوظبي أنها تتبع استراتيجية وطنية متكاملة وموحدة لنشر التوعية وتعزيز الإدراك بمدى خطورة المخدرات للأجيال الناشئة وآثارها السلبية من الناحية النفسية والصحية والاجتماعية.

وأوضح العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي أن ما وصلت إليه أجهزة شرطة أبوظبي من تطور وحداثة مكنها من النهوض بواجباتها وتوفير مظلة أمنية متكاملة في مواجهة المخدرات وضبط المتورطين بتهريبها وترويجها والاتجار بها وتقديمهم للعدالة.

وقال إن المديرية وبالتنسيق مع الجهات المختصة تعد برامج حديثة طموحة تستهدف الأسر والشباب والنشء بهدف تنمية الثقافة السائدة في رفض هذه الآفة القاتلة.

وكانت شرطة أبوظبي ضبطت العديد من قضايا المخدرات والمتورطين فيها خلال النصف الأول من العام الجاري حيث جرى الإعلان عن 3 وقائع مختلفة أبرزها عملية «الضربة الموجعة» التي تعد الأكبر على مستوى الدولة وتم خلالها إحباط تهريب 423 كيلوغراماً من مخدري «الهيروين والكريستال» ونصف مليون من الأقراص المخدرة «الكبتاجون» مخبأة بتجاويف سرية في قطع غيار المركبات وتضمنت القبض على عصابة إجرامية تدار من الخارج مكونة من 12 آسيوياً توزعوا في مناطق مختلفة بالدولة والثانية أسفرت عن تحريز 40 كيلوغراماً من مخدر «الكريستال» بحوزة شخصين آسيويين أما الثالثة فتضمنت إحباط تهريب 231 كيلوغراماً من مخدر الهيروين مخبأة في مركب صيد بحري تمهيداً لإعادة تصديرها إلى دول أخرى وأسهمت المعلومات الأمنية التي مررتها شرطة أبوظبي باعتراض الشحنة المخدرة بعد تعقبها وتحديد مسارها وضبط شخصين من الجنسية الآسيوية ضالعين في الجريمة بينهما التاجر الرئيسي صاحب الممنوعات.