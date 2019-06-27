أبوظبي تستضيف مؤتمراً يناقش تعزيز تمكين المرأة نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

ينظم الاتحاد النسائي العام ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلة فوغ العربية، مؤتمراً للمرأة تحت شعار: «قمة الإرادة» في أبوظبي خلال شهر نوفمبر القادم، بهدف زيادة الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام: «إن الاتحاد سيساهم في وضع جدول أعمال المؤتمر خاصة أن لدولة الإمارات قصة نجاح كبيرة فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين الجنسين».

وأضافت: «إن المرأة الإماراتية كانت لها أولوية وطنية لسنوات عديدة، ونحن محظوظون لأننا نتمتع بدعم قيادتنا الرشيدة على أعلى المستويات، وبجهد مميز لدعم المرأة باستمرار من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية». مؤكدة أن المرأة الإماراتية عليها أن تغتنم هذه الفرص للاستفادة من دعم القيادة الرشيدة.

ومن جانبها قالت الدكتورة موزة الشحي مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي: «إن الهيئة تسعى دائماً لدعم المرأة وإزالة العقبات من طريق تقدمها وتكثيف التغطية الإعلامية لنشاطها وإنجازاتها والمكاسب التي حققتها في المجالات والميادين كافة».

ورحبت بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ومؤسسة نرفورا ومجلة فوغ العربية لزيادة الوعي بالقضايا التي تواجهها النساء في المنطقة، مشيرة إلى أن المؤتمر سيركز على إنهاء أوجه التمييز ضد المرأة في مختلف الميادين، وذلك للإسهام بشكل فعال في تحقيق الهدف الخامس من أهداف هيئة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يعنى بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

ومن ناحية أخرى، أوضح منظمو المؤتمر أن المؤتمر سيركز على إنجازات المرأة في قطاع الأعمال وريادة الأعمال والتكنولوجيا والفن والرياضة، وسيسلط الضوء على قصص نجاح استثنائية من خلال تبادل المعرفة والتشاور وحلقات النقاش، والتي تضم بعضاً من أكثر الشخصيات تأثيراً ممن يشكلون الأجندة العالمية للمرأة، ويسهمون في النهوض بقضاياهن في جميع أنحاء العالم.