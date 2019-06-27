وزير خارجية بولندا يلتقي سفير الدولة

المصدر: وارسو - وام

استقبل ياسيك تشابوتوفيتش وزير خارجية جمهورية بولندا الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة لدى بولندا، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للدولة في بولندا.

وأثنى وزير الخارجية البولندي خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية على الجهود التي بذلها سفير الدولة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبولندا، لاسيما في المجال الاقتصادي، وتمنى لسعادته التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.

ومن جانبه، قدم السفير شكره وتقديره للحكومة البولندية وجميع المسؤولين على الدعم والتعاون الذي حظي به خلال فترة عمله، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية بولندا الصديقة.