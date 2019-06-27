الإمارات والمكسيك تبحثان تعزيز العلاقات

المصدر: مكسيكو سيتي - وام

التقى أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية كارلوس ألفونسو موران نائب وزير الاتصال والنقل المكسيكي.

وأشاد الطرفان خلال اللقاء الذي عقد في مكتب الوزير المكسيكي بوزارة الاتصال والنقل بمستوى العلاقات بين دولة الإمارات والمكسيك في شتى المجالات.

وأكدا أن التعاون والشراكة بينهما كفيلة بدعم المشاريع والمبادرات الثنائية، لا سيما تلك التي تعود بالنفع الشامل كما هو الحال بالنسبة لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، التي تنوي دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز أشغالها والارتقاء بها من خلال ترشيح الكابتن عائشة الهاملي الممثل الدائم للدولة لدى «إيكاو» التابعة للأمم المتحدة ومرشحة الإمارات والمجموعة العربية لرئاسة مجلس المنظمة للفترة 2020-2022.