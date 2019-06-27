سفيرنا لدى كولومبيا يحضر منتدى نموذج التعاون من أجل السلام

المصدر: بوغوتا - وام

حضر سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا «منتدى نموذج التعاون من أجل السلام»، بدعوة من الحكومة الكولومبية.

والذي عقد أمس على هامش أعمال القمة الـ 49 لمنظمة الدول الأمريكية OEA التي تشهدها مدينة ميديجين. واستعرض لويس ألماغرو ليميس الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية في كلمته الافتتاحية تجربة بعثة الدعم لعملية السلام التابعة للمنظمة التي تحولت بعد 15 عاماً منذ إنشائها إلى أداة ناجحة ومبتكرة لتحقيق السلام الكامل.

ومن جهته أوضح كارلوس هولمس تروخيجو وزير العلاقات الخارجية في جمهورية كولومبيا: «أن حكومة الرئيس إيفان دوكي تحرص على الاستقرار والأمن في المنطقة، مشيراً إلى أن منظمة الدول الأمريكية تؤكد أهمية تعزيز الابتكار وتكييف دول المنظمة مع التحديات الجديدة».